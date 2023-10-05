Путин напомнил Западу о страхе

Путин: западные элиты забыли о страхе и считают себя безгрешными

Запад забыл о страхе и считает себя безгрешным. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«Западные элиты ведут себя безответственно, руководствуются краткосрочными интересами, забыли страх и считают себя безгрешными», — сказал президент.

Ранее Путин напомнил, что в свое время высказывал предложения о вступлении РФ в НАТО, но в альянсе отказались от этого. По его словам, проблема заключалась в геополитических интересах, надменном отношении к другим.