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00:00, 6 октября 2023Экономика

Названа базовая стоимость строительства российского самолета «Байкал»

Трутнев: базовая стоимость строительства самолета «Байкал» составит ₽178 млн

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Порядка 178 миллионов рублей составит ориентировочная базовая стоимость российского самолета «Байкал». Ее назвал вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев после совещания по строительству воздушного судна, передает ТАСС.

«У нас, к сожалению, начала <...> скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски у реализации программы строительства самолета», — заявил Трутнев. По его словам, ВЭБ.РФ поручено провести экспертизу стоимости самолета, ее результаты представят через неделю. После этого будут проведены переговоры между «Уральским заводом гражданской авиации» и заказчиком — руководством дальневосточной авиакомпании «Аврора».

«Мы договорились о том, что не надо сразу выпускать самолет, который будет обладать всем комплексом преимуществ, который только можно себе представить», — добавил Трутнев, пояснив, что самолет должен быть надежным, окупаемым, «который будет обслуживать людей и помогать повышать доступность населенных пунктов Дальнего Востока».

В 2020 году, до введения санкций против российской авиаотрасли, цена одного самолета «Байкал» в рублях ожидалась на уровне 120 миллионов рублей. В июле 2023 года Юрий Трутнев сообщил, что стоимость строительства неожиданно начала расти в цене. В августе премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября предложить меры по снижению стоимости производства самолета.

Предполагается, что первый полет обновленного «Байкала» состоится в третьем квартале 2024 года, а в дальневосточную авиакомпанию «Аврора» машины начнут поступать в 2025-м. К 2030-му ожидается выпуск 25 бортов в год.

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    Марина Совина
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