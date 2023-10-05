Дэвид Бекхэм рассказал о вызванных психическим расстройством странных привычках
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что зациклен на наведении чистоты и порядка из-за психического расстройства. О своих странных привычках он рассказал в биографическом документальном фильме, который вышел на платформе Netflix, пишет издание The Sun.
48-летний Бекхэм отметил, что с возрастом его одержимость, вызванная обсессивно-компульсивным расстройством, лишь усиливается. В частности, бывший футболист упомянул, что заранее продумывает и готовит всю одежду, которую собирается носить в течение следующей недели.
У меня обсессивно-компульсивное расстройство, то есть мне нужно, чтобы все предметы были расположены по прямой линии или по парам
Бекхэм отметил, что наводит идеальный порядок не только в своем гардеробе и спальне. В эпизоде фильма он продемонстрировал четкую организацию продуктов в холодильнике. Кроме того, по его словам, он не может спокойно лечь спать, пока не убедится, что после ужина на кухне чисто, а подсвечники в доме не испачканы гарью.
Ранее в эпизоде этого фильма Виктория Бекхэм впервые прокомментировала измену мужа с ассистенткой. По словам дизайнера, тот период был самым трудным временем для пары.