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09:27, 6 октября 2023Забота о себе

Дэвид Бекхэм рассказал о вызванных психическим расстройством странных привычках

Дэвид Бекхэм признался, что зациклен на наведении порядка

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что зациклен на наведении чистоты и порядка из-за психического расстройства. О своих странных привычках он рассказал в биографическом документальном фильме, который вышел на платформе Netflix, пишет издание The Sun.

48-летний Бекхэм отметил, что с возрастом его одержимость, вызванная обсессивно-компульсивным расстройством, лишь усиливается. В частности, бывший футболист упомянул, что заранее продумывает и готовит всю одежду, которую собирается носить в течение следующей недели.

У меня обсессивно-компульсивное расстройство, то есть мне нужно, чтобы все предметы были расположены по прямой линии или по парам

Дэвид Бекхэмбывший полузащитник сборной Англии
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Бекхэм отметил, что наводит идеальный порядок не только в своем гардеробе и спальне. В эпизоде фильма он продемонстрировал четкую организацию продуктов в холодильнике. Кроме того, по его словам, он не может спокойно лечь спать, пока не убедится, что после ужина на кухне чисто, а подсвечники в доме не испачканы гарью.

Ранее в эпизоде этого фильма Виктория Бекхэм впервые прокомментировала измену мужа с ассистенткой. По словам дизайнера, тот период был самым трудным временем для пары.

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    Екатерина Улитина
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