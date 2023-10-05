Дэвид Бекхэм рассказал о вызванных психическим расстройством странных привычках

Дэвид Бекхэм признался, что зациклен на наведении порядка

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что зациклен на наведении чистоты и порядка из-за психического расстройства. О своих странных привычках он рассказал в биографическом документальном фильме, который вышел на платформе Netflix, пишет издание The Sun.

48-летний Бекхэм отметил, что с возрастом его одержимость, вызванная обсессивно-компульсивным расстройством, лишь усиливается. В частности, бывший футболист упомянул, что заранее продумывает и готовит всю одежду, которую собирается носить в течение следующей недели.

У меня обсессивно-компульсивное расстройство, то есть мне нужно, чтобы все предметы были расположены по прямой линии или по парам Дэвид Бекхэм бывший полузащитник сборной Англии

Бекхэм отметил, что наводит идеальный порядок не только в своем гардеробе и спальне. В эпизоде фильма он продемонстрировал четкую организацию продуктов в холодильнике. Кроме того, по его словам, он не может спокойно лечь спать, пока не убедится, что после ужина на кухне чисто, а подсвечники в доме не испачканы гарью.

Ранее в эпизоде этого фильма Виктория Бекхэм впервые прокомментировала измену мужа с ассистенткой. По словам дизайнера, тот период был самым трудным временем для пары.