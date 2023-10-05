В США начнут продавать кофе без кофейных бобов

Reuters: кофе без кофейных бобов начнут продавать в США

Стартап из США Atomo начнет продавать кофе без кофейных бобов на этой неделе. Такой продукт впервые представят на рынке с целью защитить природу и снизить темпы вырубки лесов, передает Reuters.

По мере того как глобальное потепление набирает темпы, кофейные фермы продвигаются все дальше, уничтожая леса в поисках благоприятного климата. Исследования показывают, что к 2050 году около половины земель, отведенных под выращивание кофейных зерен, окажутся бесполезными из-за новых погодных условий.

Atomo нашли способ создать менее вредный для окружающей среды кофе из пищевых отходов, таких как косточки от фиников. Компания проводила тесты похожего кофе холодной заварки, которые показали, что производство напитка без кофейных зерен выбрасывает на 93 процента меньше углерода в атмосферу и расходует на 94 процента меньше воды, чем обычный кофе. Производитель рассчитывает на подобные результаты и в случае с новым продуктом, который можно заваривать горячей водой.

В первую очередь Atomo нацеливается на кофейни. Компания также ведет переговоры с крупнейшими кофейными фирмами мира о возможных поставках. «Они знают, что через 20-30 лет кофе станет намного менее доступным, и пытаются заранее найти решение проблемы», — заявил глава Atomo Энди Кляйч.

Ранее стало известно, что Nestle потратит не менее миллиарда долларов на спасение кофе от последствий изменения климата до 2030 года. С помощью этих средств корпорация планирует убедить фермеров-поставщиков использовать более экологичные методы ведения сельского хозяйства.