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13:29, 5 октября 2023Забота о себе

Врачи назвали приводящие к деменции ежедневные привычки

Фото: Unsplash

Ученые выяснили, что от 47 до 73 процентов случаев причин возникновения деменции кроются в образе жизни людей. Издание The Jerusalem Post со ссылкой на журнал Nature Human Behavior назвало ежедневные привычки, приводящие к старческому слабоумию.

В исследовании, проведенном Биобанком Великобритании, участвовали более 344 тысяч человек, за чьим здоровьем врачи следили в течение 15 лет. Его результаты показали, что возникновение деменции во многих случаях можно предотвратить.

По словам соавтора исследования профессора Дэвида Смита, ученые выделили несколько факторов риска появления болезни. «Результаты показывают, что деменцию гораздо легче предотвратить, чем считалось ранее. Поскольку доступные эффективные методы лечения ограничены, основное внимание следует уделять профилактике возникновения болезни», — отметил он.

до 73
процентов

случаев деменции зависят от шести факторов образа жизни

Ученые установили, что чрезмерный просмотр телевизора и неправильный сон (менее семи часов или, наоборот, более девяти часов в сутки) увеличивают риск возникновения деменции. В 17 процентах случаев деменция возникает из-за нездорового образа жизни. Соответственно, скорректировав привычки, болезни можно избежать, уверяют исследователи.

Даже такие провоцирующие факторы, как перенесенный инсульт, диабет, слабость можно нивелировать регулярными физическими упражнениями, сбалансированным питанием и достаточным потреблением воды, говорится в научной работе.

Хронический стресс также заметно повышает риск развития деменции в старости

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В исследовании также отмечается, что риск развития слабоумия зависит от социального статуса. Например, если у человека небольшой доход или он безработный, вероятность столкнуться со слабоумием вырастает на 13,5 процента, так как ему сложнее вести здоровый образ жизни.

Ученые также предполагают, что борьба с одиночеством и изоляцией могут помочь снизить риск деменции

Вне зависимости от генетической предрасположенности к деменции люди могут избежать болезни, начав вести более здоровый образ жизни, контролировать состояние здоровья и заниматься физической активностью. Кроме того, избежать болезни поможет улучшение социально-экономического статуса и окружающей обстановки, а также снижение количества стрессовых ситуаций в жизни, заключили исследователи.

Ранее врач Ирина Крашкина заявила о связи использования интернета с риском развития деменции. По ее словам, пожилые люди, пользующиеся интернетом, сохраняют активность мозга и снижают риск столкнуться со слабоумием.

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    Вера Владзиевская
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