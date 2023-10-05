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04:52, 5 октября 2023Бывший СССР

Власти Украины представили проект «усиления демократии» в стране

Киев представил проект «усиления демократии», включающий реформы до 2027 года

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

Правительство Украины представило текст концепта «усиления демократии» в стране для разработки дорожной карты реформ до 2027 года. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.

Отмечается, что данный документ был разработан Киевом после давления со стороны США. «Этот концепт очерчивает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам», — говорится в сообщении. Кроме того, планируется продолжить судебную реформу. В частности, на Украине намерены возобновить рассмотрения Высшим советом правосудия дисциплинарных производств в отношении судей, сформировать службу дисциплинарных инспекторов этого совета.

Ранее сообщалось, что на фоне отсутствия успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации, несмотря на военную помощь НАТО, западные страны все чаще задают вопросы о демократии и верховенстве права на Украине.

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