В США рассказали о задачах обещанных Киеву F-16

Аналитик Бонерт: главной задачей обещанных Киеву F-16 станет борьба с ракетами

Обещанные Киеву истребители четвертого поколения F-16 могут использовать для борьбы с крылатыми ракетами. О главной задаче самолетов рассказал эксперт аналитического центра Rand Майкл Бонерт в публикации американского издания Defense News.

«Первой ролью самолета, вероятно, будет поддержка противовоздушной обороны путем перехвата крылатых ракет», — пишет аналитик. Он допустил, что нескольких F-16 хватит для поддержки перегруженных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Киева.

В то же время эксперт предположил, что способность F-16 нести крылатые ракеты не окажет существенного влияния на их применение, поскольку «этого оружия не хватает».

Еще одной задачей F-16, по мнению Бонерта, станет попытка подавления ЗРК. Для этих целей самолет можно вооружать противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile).

В сентябре эксперт аналитического центра RAND Corporation Самюэль Чарап сообщил, что F-16 не позволят Украине изменить ход боевых действий. Он отметил, что эти истребители «не представляют угрозы для России, с которой она бы не смогла справиться».

В августе стало известно, что Дания и Нидерланды согласились на поставки истребителей F-16 для Киева, однако это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков и выполнения остальных условий.