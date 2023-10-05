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05:02, 5 октября 2023Интернет и СМИ

В США рассказали о подготовке финнов к «войне» с Россией

NYT: финны используют компьютерные технологии для подготовки к войне с Россией

Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией. Об этом написал в своей новой статье обозреватель New York Times (NYT) Стивен Эрлангер.

По его словам, при подготовке два взвода солдат участвуют в сражении с помощью компьютерной симуляции. Причем одна команда атакует, а вторая находится в другой комнате и пытается защищаться. Моделируемое упражнение обычно повторяется на реальной местности, с настоящим снаряжением. «Их оружие оснащено лазерами и датчиками на поясах, чтобы они понимали, когда их "убьют"», — рассказал Эрлангер.

Прошедший эту подготовку 20-летний резервист Эету Нимела заявил в беседе с журналистом заявил, что «война может случиться». Другой собеседник автора, финский генерал Тимо Кивинен отметил, что 45 лет назад к военным относились менее заботливо.

Ранее сообщалось, что жители Финляндии массово заинтересовались военной подготовкой из-за спецоперации России на Украине. Страна значительно увеличила свой военный бюджет, а вместе с ним и частоту учений, которые имеют основополагающее значение для новых солдат и резервистов.

Оружие России
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    Екатерина Подвигина
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