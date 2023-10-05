Французский фигурист исполнил на турнире запрещенный элемент и победил

Француз Адам Сяо Хим Фа выиграл Shanghai Trophy, исполнив запрещенное сальто

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа одержал победу на турнире Shanghai Trophy-2023, несмотря на то, что исполнил запрещенный элемент в произвольной программе. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен сделал сальто назад, которое в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU) нельзя исполнять в соревновательных программах. Арбитры оштрафовали фигуриста на два балла, однако его оценки (282.80) хватило для того, чтобы выиграть. На втором месте расположился Джунхван Чха, представляющий Южную Корею (254.86), на третьем — китаец Боян Цзинь (238.33).

Сяо Хим Фа — чемпион Европы 2023 года. В активе спортсмена есть также золото французского этапа Гран-при сезона-2022/2023. На данный момент он занимает четвертое место в рейтинге ISU.

1 марта 2022 года ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Санкции будут действовать до дальнейшего особого уведомления.