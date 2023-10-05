Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 6 октября 2023Забота о себе

Названы симптомы мужского климакса

Фото: Maëva Vigier / Unsplash

В зрелом возрасте из-за снижения полового гормона тестостерона мужчины, как и женщины, сталкиваются с изменениями в организме. Симптомы мужского климакса или андропаузы назвала профессор по репродуктивному здоровью Джойс Харпер в беседе с изданием Metro.

Специалистка указала, что большинство признаков мужского климакса связаны с постепенным снижением уровня тестостерона. «Это может вызвать у некоторых мужчин такие симптомы, как увеличение веса и депрессия», — рассказала Харпер. Она добавила, что подобные состояния у мужчин плохо изучены, поэтому неизвестно, являются они последствиями старения или колебания гормонов.

Врач общей практики по женскому здоровью Элиза Даллас добавила, что климакс у мужчин может проявляться повышенной утомляемостью, затуманенностью мышления или низким либидо. Однако она подчеркнула, что возрастные изменения у мужчин нельзя сравнивать с женской менопаузой. «Это происходит не со всеми мужчинами, в отличие от женщин», — отметила Даллас.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
От тестостерона зависят здоровье, сексуальная активность и внешность. Как узнать о его нехватке и что делать дальше
От тестостерона зависят здоровье, сексуальная активность и внешность.Как узнать о его нехватке и что делать дальше
5 октября 2022

Ранее секс-коуч Паулина Теннер назвала лучшие позы для занятия сексом в пожилом возрасте. По ее мнению, миссионерская поза и поза ложки помогут получить максимальное удовольствие от интимной близости.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

    Названы причины неудач ВСУ на донецком направлении

    Жесткое ДТП в московском тоннеле попало на видео

    Студентки российского колледжа обвинили учителя в приставаниях

    Трамп отказался выдвигать кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США

    Названо условие снижения цен на нефть до 50 долларов за баррель

    Шойгу проинспектировал цех по выпуску Су-34 на авиазаводе имени Чкалова

    В ЛНР рассказали о вялых действиях ВСУ в районе Артемовска

    В Польше обвинили Германию во вмешательстве в выборы

    Стало известно о поражении припортовой инфраструктуры в Одесской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости