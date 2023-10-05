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17:38, 5 октября 2023Россия

Губернатор объяснил причину возникновения дыма в Севастополе

Развожаев: в районе Инкерманского моста применили аэрозольную маскировку

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российские военные в районе Инкерманского моста в Севастополе применили аэрозольную маскировку. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки», — объяснил губернатор.

Он отметил, что несмотря на неприятный запах, дым абсолютно безопасен.

До этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. Подробности произошедшего не приводились.

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    Варвара Родикова
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