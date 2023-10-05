Губернатор объяснил причину возникновения дыма в Севастополе
Развожаев: в районе Инкерманского моста применили аэрозольную маскировку
Российские военные в районе Инкерманского моста в Севастополе применили аэрозольную маскировку. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки», — объяснил губернатор.
Он отметил, что несмотря на неприятный запах, дым абсолютно безопасен.
До этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. Подробности произошедшего не приводились.