Стало известно о подготовке Турцией встречи по разрешению конфликта на Украине

Bloomberg: власти Турции готовят встречу по разрешению конфликта на Украине

Власти Турции готовят большую международной встречи, направленную на разрешение конфликта на Украине. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Как стало известно агентству, встреча предварительно запланирована на конец октября в Стамбуле. Ожидается, что участие в ней примут советники по национальной безопасности различных стран, в том числе советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. «Участники обсудят идеи по достижению прочного мира в Украине», — рассказали собеседники издания.

Отмечается, что аналогичные встречи уже проходили в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе.