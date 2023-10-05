Российские учителя назвали желаемый размер пенсии
Почти половина российских учителей (42 процента) хотят получать на пенсии не менее 50 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на опрос НПФ «Достойное будущее» и Общероссийского профсоюза образования сообщает газета «Известия».
Треть респондентов назвали приемлемой суммой для сохранения привычного уровня жизни пенсию в 50-70 тысяч рублей. Каждый десятый (12 процентов) педагог хотел бы получать от 70 тысяч до 100 тысяч рублей. Реже учителя называли желаемой суммой 100 тысяч рублей и более.
Больше половины опрошенных (65 процентов) задумывались о создании дополнительного источника дохода на пенсии. Большинство учителей (84 процента) планируют работать после выхода на пенсию, часть планирует использовать собственные средства (7 процентов) и сдачу недвижимости в аренду (3 процента). Около 4 процентов опрошенных целенаправленно откладывают на пенсию в НПФ.
В 2023 году число пенсионеров в России увеличится на 1,13 миллиона человек, а в 2024-м — еще на 568,5 тысячи, отмечают составители бюджета Социального фонда России (СФР). По прогнозам властей, за два года количество граждан, получающих пенсии через территориальные органы СФР, возрастет с 41,78 миллиона до 43,47 миллиона человек, что станет максимумом с 2019 года. Рост численности пенсионеров будет отмечен впервые за пять лет.
В 2024 году средний размер пенсии в России составит более 23,2 тысячи рублей в месяц, объявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, выплаты проиндексируют согласно прогнозируемому уровню инфляции — 7,5 процента. Таким образом, средний размер пенсии составил 23 244 рубля. В пресс-службе Минтруда добавили, что на выплаты пенсий, страховых и социальных пособий в 2024 году выделят более 16 триллионов рублей.