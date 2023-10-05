Российские учителя назвали желаемый размер пенсии

Российские учителя хотят получать на пенсии не менее 50 тысяч рублей

Почти половина российских учителей (42 процента) хотят получать на пенсии не менее 50 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на опрос НПФ «Достойное будущее» и Общероссийского профсоюза образования сообщает газета «Известия».

Треть респондентов назвали приемлемой суммой для сохранения привычного уровня жизни пенсию в 50-70 тысяч рублей. Каждый десятый (12 процентов) педагог хотел бы получать от 70 тысяч до 100 тысяч рублей. Реже учителя называли желаемой суммой 100 тысяч рублей и более.

Больше половины опрошенных (65 процентов) задумывались о создании дополнительного источника дохода на пенсии. Большинство учителей (84 процента) планируют работать после выхода на пенсию, часть планирует использовать собственные средства (7 процентов) и сдачу недвижимости в аренду (3 процента). Около 4 процентов опрошенных целенаправленно откладывают на пенсию в НПФ.

В 2023 году число пенсионеров в России увеличится на 1,13 миллиона человек, а в 2024-м — еще на 568,5 тысячи, отмечают составители бюджета Социального фонда России (СФР). По прогнозам властей, за два года количество граждан, получающих пенсии через территориальные органы СФР, возрастет с 41,78 миллиона до 43,47 миллиона человек, что станет максимумом с 2019 года. Рост численности пенсионеров будет отмечен впервые за пять лет.

В 2024 году средний размер пенсии в России составит более 23,2 тысячи рублей в месяц, объявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, выплаты проиндексируют согласно прогнозируемому уровню инфляции — 7,5 процента. Таким образом, средний размер пенсии составил 23 244 рубля. В пресс-службе Минтруда добавили, что на выплаты пенсий, страховых и социальных пособий в 2024 году выделят более 16 триллионов рублей.