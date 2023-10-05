Путин ответил на обвинения в адрес России о предательстве армян. Чего ждать от будущего в отношениях двух стран?

Путин ответил на обвинения в предательстве армян словами «Чья бы корова мычала»

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения в предательстве армян, прозвучавшие из уст главы Евросовета Шарля Мишеля. В своем комментарии во время пленарной сессии Валдайского форума российский лидер использовал поговорку.

«Знаете, у нас в народе говорят: "Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала"», — сказал он.

В начале октября Шарль Мишель заявил, что разочарован отношением России к конфликту в Нагорном Карабахе и что РФ, по его мнению, «предала армянский народ», так как ее военные должны были обеспечивать мир и безопасность в регионе.

Знаете, у нас в народе говорят: "Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала" Владимир Путин Президент России

Владимир Путин напомнил, что находившиеся на территории Армении миротворцы должны были исключительно наблюдать за соблюдением режима прекращения огня, и никакими другими полномочиями они наделены не были. Также российский президент рассказал, что миротворцы использовали все возможности для помощи жителям Нагорного Карабаха, в том числе защищая армян и «прикрывая их собой». Они обеспечивали местному населению гуманитарную и медицинскую помощь и безопасный выезд в Армению для желающих.

Ранее на обвинения в адрес России отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она ответно обвинила Евросоюз в предательстве народа Армении, поскольку в Брюсселе ни коим образом не поспособствовали прекращению огня и не организовали гуманитарную помощь.

О каких событиях идет речь

19 сентября азербайджанское Минобороны объявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на карабахской территории. Их проводили «в целях обеспечения положений трехстороннего заявления [лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года], пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе», а также для «разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении» и указанных территорий.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. После этого спорная территория, война за которую продолжалась 30 лет, окончательно войдет в состав Азербайджана.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха азербайджанским. По словам Владимира Путина, Армения признала спорную территорию частью Азербайджана еще в 2022 году на переговорах в Праге. Тогда руководители делегаций подчеркнули, что признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, в состав которой входил и Карабах.

Будущее отношений России и Армении

Президент России на пленарной сессии Валдайского форума оценил перспективу отношений с Арменией. По его словам, государства не перестают быть союзниками, а потому Москва готова продолжать оказывать помощь армянскому населению Нагорного Карабаха.

Российский лидер также высказался об обвинениях в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого заподозрили в том, что он был приведен к власти для намеренной сдачи Карабаха. Президент РФ назвал такие утверждения несправедливыми и подчеркнул, что приход Пашиняна к власти был «выбором армянского народа».