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16:52, 5 октября 2023Россия

Путин заявил о строительстве нового мира

Президент России Путин заявил, что предстоит строительство нового мира

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Участникам клуба «Валдай» предстоит строительство нового мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что валдайские дискуссии являются отражением самых важных дискуссий политики XXI века.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября.

В 2022 году выступление Путина и его дискуссии с участниками на «Валдае» длились более трех с половиной часов. Тогда Президент затронул тему спецоперации на Украине, отношений с Западом и «тектонических» процессов в мире.

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