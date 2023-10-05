Путин заявил о строительстве нового мира

Президент России Путин заявил, что предстоит строительство нового мира

Участникам клуба «Валдай» предстоит строительство нового мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что валдайские дискуссии являются отражением самых важных дискуссий политики XXI века.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября.

В 2022 году выступление Путина и его дискуссии с участниками на «Валдае» длились более трех с половиной часов. Тогда Президент затронул тему спецоперации на Украине, отношений с Западом и «тектонических» процессов в мире.