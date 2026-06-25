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10:47, 25 июня 2026Наука и техника

На Западе объяснили совершенство российского Т-90М

MWM: Российский танк Т-90М продолжает совершенствоваться
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский танк Т-90М продолжает совершенствоваться, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал отмечает, что модернизация Т-90М происходит на основе его боевого применения в ходе специальной военной операции (СВО). В частности, обновления машины затронули системы защиты от ударных дронов, включающие как установку «мангалов», так и размещение систем радиоэлектронной борьбы.

По данным портала, в настоящее время Т-90М является самым боеспособным российским танком, а его подобная позиция «во многом является результатом провала программы создания танка нового поколения Т-14».

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Ранее заместитель гендиректора «Ростеха» Николай Волобуев заявил, что российский танк Т-90М непрерывно модернизируют на основе отзывов из зоны проведения СВО.

Также в июне MWM заметил, что будущее российского танка Т-14 выглядит крайне неопределенным.

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