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10:36, 5 октября 2023Наука и техника

Япония запланировала создание многоразовой ракеты

SpaceNews: в Японии запланировали создание многоразовой ракеты

Фото: JAXA

Японское агентство аэрокосмических исследований работает над планами по созданию частично многоразовой ракеты космического назначения. Об этом сообщает SpaceNews.

Носитель с возвращаемой первой ступенью, работающей на метане или водороде, будет разрабатываться при участии компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

В Японии надеются при помощи новой ракеты снизить стоимость килограмма выводимой на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки примерно вдвое (по сравнению с носителем H3).

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Ожидается, что ракета должна быть создана к 2030-м годам.

В феврале первый запуск новейшей японской тяжелой ракеты H3 закончился неудачей, поскольку носитель не смог оторваться от земли.

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    Иван Потапов
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