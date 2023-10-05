Япония запланировала создание многоразовой ракеты
SpaceNews: в Японии запланировали создание многоразовой ракеты
Японское агентство аэрокосмических исследований работает над планами по созданию частично многоразовой ракеты космического назначения. Об этом сообщает SpaceNews.
Носитель с возвращаемой первой ступенью, работающей на метане или водороде, будет разрабатываться при участии компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI).
В Японии надеются при помощи новой ракеты снизить стоимость килограмма выводимой на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки примерно вдвое (по сравнению с носителем H3).
Материалы по теме:
Ожидается, что ракета должна быть создана к 2030-м годам.
В феврале первый запуск новейшей японской тяжелой ракеты H3 закончился неудачей, поскольку носитель не смог оторваться от земли.