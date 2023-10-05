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10:20, 5 октября 2023Спорт

Легионер «Динамо» оценил уровень российского футбола

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал, что РПЛ имеет очень хороший уровень

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес оценил уровень российского футбола. Его слова приводит РИА Новости.

«Российская и мексиканская лиги отличаются по стилю, здесь больше упор на физику. Но в целом уровень в Российской премьер-лиге (РПЛ) очень хороший», — рассказала он. Легионер добавил, что постепенно адаптируется ко всему и чувствует себя лучше в команде.

27-летний Чавес пополнил состав бело-голубых в августе 2023 года. Он провел за команду семь матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Ранее нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сравнил российский чемпионат с европейскими. «Мне кажется, европейские чемпионаты и российский особо не отличаются. Можно развиваться и там, и тут», — заявил он.

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    Дарья Коршунова
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