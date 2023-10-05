Легионер «Динамо» оценил уровень российского футбола

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал, что РПЛ имеет очень хороший уровень

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес оценил уровень российского футбола. Его слова приводит РИА Новости.

«Российская и мексиканская лиги отличаются по стилю, здесь больше упор на физику. Но в целом уровень в Российской премьер-лиге (РПЛ) очень хороший», — рассказала он. Легионер добавил, что постепенно адаптируется ко всему и чувствует себя лучше в команде.

27-летний Чавес пополнил состав бело-голубых в августе 2023 года. Он провел за команду семь матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Ранее нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сравнил российский чемпионат с европейскими. «Мне кажется, европейские чемпионаты и российский особо не отличаются. Можно развиваться и там, и тут», — заявил он.