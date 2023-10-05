«Это могут быть русские друзья». Выступление Блинкена было прервано тестовым сигналом тревоги

Госсекретарь Блинкен пошутил про русских друзей после тестового сигнала тревоги

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил про русских друзей после того, как его выступление прервал тестовый сигнал тревоги. Инцидент произошел во время его речи в Техасском университете в Остине.

Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас Энтони Блинкен госсекретарь США

Оповещение пришло на телефоны собравшихся в тот момент, когда чиновник говорил про текущую обстановку на Украине. Блинкен также выразил радость в связи с тем, что национальная система предупреждений работает.

Проверка систем проходила в два этапа

Ранее Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) предупредило американцев, что на территории страны пройдет общенациональная проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Проверка состояла из двух этапов.

В рамках первого из них на мобильные телефоны были разосланы экстренные оповещения. При этом в сообщениях отмечалось, что это тестирование системы и не нужно принимать никаких действий. Второй этап включал трансляцию по радио и телевидению аналогичного сообщения.

Похожая проверка проходила и в России

Проверка систем оповещения населения 4 октября проходила и в России. По всей территории страны звучали сирены и громкоговорители. В МЧС объяснили необходимость этого проверкой систем оповещения регионального и муниципального уровня. В ведомстве также призвали жителей сохранять спокойствие, когда они услышат звуковые сигналы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные учения регулярно проводятся и в других странах. В качестве примера он привел Японию. Там проверки связаны с повышенной сейсмологической опасностью.

Это не только уместно, это необходимо Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

При этом Песков воздержался от оценок мероприятий по проверке систем оповещения. «Этим делом должны заниматься профессионалы, и именно они выполняют свою функцию», — заключил представитель Кремля.

Ранее в российских школах впервые прошли учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. В ходе мероприятий проверили работоспособность систем оповещения, а также отработали совместные действия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.