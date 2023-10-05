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01:07, 5 октября 2023Мир

«Это могут быть русские друзья». Выступление Блинкена было прервано тестовым сигналом тревоги

Госсекретарь Блинкен пошутил про русских друзей после тестового сигнала тревоги

Фото: Sandra Sanders / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил про русских друзей после того, как его выступление прервал тестовый сигнал тревоги. Инцидент произошел во время его речи в Техасском университете в Остине.

Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас

Энтони Блинкенгоссекретарь США

Оповещение пришло на телефоны собравшихся в тот момент, когда чиновник говорил про текущую обстановку на Украине. Блинкен также выразил радость в связи с тем, что национальная система предупреждений работает.

Проверка систем проходила в два этапа

Ранее Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) предупредило американцев, что на территории страны пройдет общенациональная проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Проверка состояла из двух этапов.

В рамках первого из них на мобильные телефоны были разосланы экстренные оповещения. При этом в сообщениях отмечалось, что это тестирование системы и не нужно принимать никаких действий. Второй этап включал трансляцию по радио и телевидению аналогичного сообщения.

Похожая проверка проходила и в России

Проверка систем оповещения населения 4 октября проходила и в России. По всей территории страны звучали сирены и громкоговорители. В МЧС объяснили необходимость этого проверкой систем оповещения регионального и муниципального уровня. В ведомстве также призвали жителей сохранять спокойствие, когда они услышат звуковые сигналы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные учения регулярно проводятся и в других странах. В качестве примера он привел Японию. Там проверки связаны с повышенной сейсмологической опасностью.

Это не только уместно, это необходимо

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

При этом Песков воздержался от оценок мероприятий по проверке систем оповещения. «Этим делом должны заниматься профессионалы, и именно они выполняют свою функцию», — заключил представитель Кремля.

Ранее в российских школах впервые прошли учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. В ходе мероприятий проверили работоспособность систем оповещения, а также отработали совместные действия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

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    Марина Совина
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