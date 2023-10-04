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22:28, 4 октября 2023Мир

Блинкен пошутил про русских друзей после тестового сигнала тревоги

Блинкен о тестовом сигнале тревоги: это могут быть русские друзья

Фото: Bing Guan / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как его выступление прервал тестовый сигнал тревоги, пошутил, что это могут быть «русские друзья». Его слова приводит РИА Новости.

Это произошло во время его речи в Техасском университете в Остине, когда он говорил о поддержке Украины. Уточняется, что в этот момент на телефоны собравшихся поступило оповещение о тревоге. «Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас», — отреагировал Блинкен. Он также выразил радость в связи с тем, что национальная энергосистема работает.

Ранее американский госсекретарь во время выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета пошутил про отношения с Россией, процитировав песню исполнительницы Тейлор Свифт. Он напомнил, что певица выступала на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете. «К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни We are never ever getting back together президенту [России Владимиру] Путину», — посетовал Блинкен под аплодисменты и смех выпускников.

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