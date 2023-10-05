Экспорт рыбы из Японии обрушился из-за сброса воды с «Фукусимы»

РИА Новости: экспорт рыбы из Японии в августе упал до 31,1 тысячи тонн

Экспорт рыбы из Японии на фоне сброса воды с Атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в августе сократился до 31,1 тысячи тонн, посчитало РИА Новости со ссылкой на данные японского статистического агентства.

Продажи рыбы и морепродуктов на мировом рынке упали на 30 процентов по сравнению с июлем и на четверть в годовом выражении. Стоимость экспорта сократилась на 27 процентов в месячном выражении и на 25 процентов в годовом — до 118,1 миллиона долларов. В августе 15 стран и территорий прекратили закупки рыбы у Японии, в том числе Казахстан, Португалия, Чили, Шри-Ланка и Мексика. В июле отказавшиеся от покупки продуктов страны закупили совокупно 565 тонн рыбы на 828 тысяч долларов.

Максимальное количество рыбных продуктов было отправлено на экспорт в апреле — 60 тысяч тонн. Августовский показатель при этом приблизился к данным февраля (31 тысяча тонн). Минимум на 2023 год пришелся на январь, тогда было экспортировано 16 тысяч тонн.

Сократили импорт рыбной продукции 24 страны и территории. Канарские острова снизили закупки в 11 раз (до 9 тонн), Саудовская Аравия — в 9 раз (159 килограммов), Нигерия — в 5,6 раза (до 338 тонн). Дания и Италия снизили покупки в пять раз, Испания — в четыре, Египет — в три. В Великобританию, Китай и Южную Корею экспорт упал как минимум вдвое. Россия сократила закупки на 16 процентов — до 3,5 тонны.

Некоторые страны, напротив, нарастили закупки: Новая Зеландия (рост в четыре раза, до 2,7 тонны) и американский Гуам (в три раза, до 2,5 тонны). Также вдвое нарастили импорт Индия, Макао, Танзания, Израиль, Американское Самоа и Швейцария.

5 октября Япония начала второй этап сброса радиоактивной очищенной воды с «Фукусимы». Первый этап был начат 24 августа и завершен 11 сентября. Представитель компании-оператора атомной электростанции Tokyo Electric Power заявлял, что она незамедлительно остановит сброс воды со станции в случае возникновения аномалий или отклонений от заданных параметров.