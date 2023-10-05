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12:01, 5 октября 2023Экономика

На Украине решили ввести санкции против сервисов «Яндекса»

На Украине внесли в перечень кандидатов на санкции навигатор и такси «Яндекса»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Украине решили ввести санкции против «Яндекса». Об этом сообщаетНациональное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в своем Telegram-канале.

Комиссия направила предложения в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы. Самыми опасными НАПК назвала сервисы карт и навигатор от российской компании. Помимо них, ограничения собираются наложить на «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Такси».

На Украине регулярно вводят санкции против российских физических и юридических лиц и граждан других стран, которых обвиняют в сотрудничестве с РФ. В начале октября НАПК признала «спонсорами войны» три крупнейшие нефтегазовые компании Китая. Причиной стало их сотрудничество с Россией в области энергоресурсов.

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Также украинская сторона признала «международными спонсорами войны» двух крупнейших немецких производителей станков Spinner и Dmg Mori. Профильное ведомство заявило, что поставки компаний в Россию с 2022 года выросли на 500 процентов. Кроме того, Dmg Mori обвинили в том, что она до сих пор управляет Ульяновским станкостроительным заводом, хотя в феврале 2022 года заявила об уходе из России.

В середине сентября в украинский санкционный список попал индийский производитель бриллиантов Shree Ramkrishna Exports. SRK приобретает необработанные алмазы, после чего выполняет огранку, полировку и классификацию, а затем экспортирует их.

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    Вячеслав Агапов
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