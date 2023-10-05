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17:25, 5 октября 2023Наука и техника

В России оценили поставки Украине немецких разведсистем SurveilSpire

Кнутов: поставки Украине SurveilSpire указывают на эффективность дронов России

Кадр: DefSecIntel / YouTube

Поставки Украине немецких разведывательных систем SurveilSpire указывают на эффективность российских дронов. С такой оценкой на страницах «Известий» выступил военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист напомнил, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) производства Германии необходимы для решения задач противовоздушной обороны (ПВО). «Рост количества систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами российскими указывает на то, что эффективность наших дронов возросла и украинская армия просит средства защиты», — сказал эксперт.

По его мнению, системы SurveilSpire, включающие мобильные вышки с камерами, дроны с автопилотом и систему управления, необходимы украинской стороне для прикрытия своих позиций на ряде приоритетных направлений.

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9 августа 2023

Ранее концерн Rheinmetall, одно из основных предприятий немецкого военно-промышленного комплекса, сообщил о начале поставок разведсистем SurveilSpire в интересах Вооруженных сил Украины.

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