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16:07, 5 октября 2023Экономика

В России призвали снизить цену бензина до экономически обоснованной

Глава ФАС: цены на топливо в РФ должны снизиться до экономически обоснованных

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Цены на топливо на российских заправках должны быть снижены до экономически обоснованных, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, слова которого приводит РИА Новости.

Такой ориентир чиновник назвал, отвечая на вопрос журналистов о том, до какого уровня должно произойти снижение. По его словам, нефтяным компаниям следует обеспечить продукцией российского потребителя, включая сельхозтоваропроизводителей, но при этом нельзя допускать и шагов, которые приведут к снижению объемов нефтепереработки. «Поэтому эти меры должны быть выверенными», — резюмировал глава ФАС.

Ранее 5 октября стало известно, что ведомство направило вертикально интегрированным нефтяным компаниям и независимым сетям АЗС письмо с требованием снизить цены на топливо в розничной продаже в связи с тем, что биржевая стоимость бензина и дизтоплива значительно упала.

Снижение цен произошло на фоне запрета на вывоз из страны бензина и дизельного топлива, введенного в России 21 сентября из-за резкого роста цен на нефтепродукты. В кабмине тогда заявили, что временные ограничения помогут снизить цены на топливо для потребителей, а в Минэнерго объяснили принятые меры борьбой с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.

Сейчас письмо ФАС получили 32 компании. Отмечается, что, если реакции на требование не последует, в отношении его получателей могут возбудить антимонопольные дела.

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    Дмитрий Воронин
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