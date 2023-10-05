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15:13, 5 октября 2023Экономика

Путин поднял зарплаты российским судьям

Путин с 1 октября повысил зарплаты российских судей на 5,5 %

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Зарплаты российских судей с 1 октября увеличиваются на 5,5 процента, следует из соответствующего указа президента страны Владимира Путина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Повышение должностных окладов коснется судей Конституционного суда, Верховного суда России, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей.

Ранее в те же 1,055 раза Путин повысил заработок генпрокурора страны Игоря Краснова и главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Зарплаты решено было поднять на 5,5 процента отдельным категориям госслужащих и бюджетников. Как уточнила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб, увеличение коснулось тех работников, чья зарплата не соответствует критериям, установленным «майскими указами» президента. Так, оклады проиндексировали педагогам, чья зарплата ниже 100 процентов от средней заработной платы по региону, и работникам здравоохранения, чей доход ниже 200 процентов от средней заработной платы по региону.

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    Дмитрий Воронин
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