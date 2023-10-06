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20:13, 6 октября 2023Наука и техника

Российский БДК «Минск» восстановят с надстройкой украинского корабля

ТАСС: БДК «Минск» могут восстановить с использованием частей брошенного БДК ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Российский большой десантный корабль (БДК) «Минск» Балтийского флота проекта 775, который получил повреждения при украинском ракетном ударе, могут восстановить с использованием частей бывшего корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма.

«Рассматривается вариант восстановления технической готовности БДК "Минск" за счет использования надстройки аналогичного по проекту и "забытого" с 2014 года "Константина Ольшанского"», — сказал он.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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После воссоединения Крыма с Россией Киев бросил на полуострове около 20 кораблей ВСУ, включая БДК «Константин Ольшанский».

Корабли ближней и дальней морской зоны проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье, а также переброски войск и грузов. В арсенал БДК входит реактивная система залпового огня «Град-М», артиллерийские установки АК-725 калибра 57 миллиметров и пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2».

В сентябре ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате которого были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск».

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