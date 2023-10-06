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12:13, 6 октября 2023Экономика

Ослабление рубля назвали неадекватным

Инвестстратег Суверов: ослабление рубля вызвано запретом экспорта топлива
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Неадекватное ослабление рубля вызвано несколькими причинами. Об этом заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, его цитирует РИА Новости.

Из-за запрета на продажу топлива за рубеж в страну стало поступать меньше валюты, так как на нефтепродукты приходится около трети выручки нефтяных экспортеров. Одновременно с этим нефть подешевела ниже 84 долларов с более чем 95 долларов за баррель сорта Brent, отметил эксперт.

При стоимости нефти выше 80 долларов за баррель рубль обычно был сильнее, но сейчас на него давят сложности с поступлением валют недружественных стран. При этом курс в 50 рублей за доллар летом 2022 года тоже являлся «перекосом». Аномальное укрепление валюты было вызвано резким ограничением потоков капитала и обрушением импорта. Минфину и Банку России нужно бороться с волатильностью на российском рынке, сняв ограничения на экспорт нефтепродуктов и ужесточив движение капитала, заявил Суверов.

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На утренних торгах Московской биржи в пятницу, 6 октября, курс доллара достиг 101 рубля впервые с 14 августа, евро превысил 106 рублей. По состоянию на 8:15 доллар поднялся до 101,5 рубля, евро — до 106,9 рубля.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев ранее заявил, что рубль может укрепиться, если власти введут новые ограничения на движение капитала. В России до сих пор используется много товаров импортного происхождения. Замена долларов и евро на другие валюты не проходит безболезненно, и определенный дефицит поступления валюты в страну негативно сказывается на рынке, отметил он.

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    Вячеслав Агапов
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