В МИД рассказали о безосновательной высылке российских дипломатов из США

РИА Новости: МИД заявил о безосновательной высылке российских дипломатов из США

В МИД России подтвердили решение США о высылке российских дипломатов, назвав его безосновательным. Об этом сообщил источник РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

«Американская сторона продолжает дурную традицию "сливов" в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет публичить те или иные предпринимаемые акции», — заявил он.

По его словам, Вашингтон принял безосновательное решение о высылке двух российских дипломатов из-за того, что те якобы занимались шпионской деятельностью. Собеседник агентство подчеркнул, что Россия не желает эскалации между двумя странами, однако готова отвечать на дальнейшие враждебные действия.

Ранее стало известно, что в ответ на высылку американских сотрудников посольства США в Москве Госдеп объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. В американском ведомстве не уточнили имена сотрудников российской дипломатической миссии, которым в скором времени предстоит покинуть территорию США.