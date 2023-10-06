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18:50, 6 октября 2023Мир

США объявили персонами нон грата двух российских дипломатов

BBC: Госдеп США объявил персонами нон грата двух российских дипломатов

Фото: Mariam Zuhaib / Reuters

В ответ на высылку американских сотрудников посольства США в Москве Госдеп США объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Об этом сообщает BBC.

В американском ведомстве не уточнили имена сотрудников российской дипломатической миссии, которым в скором времени предстоит покинуть территорию США, но вместе с тем отметили, что эти действия означают «четкий сигнал о неприемлемости действия против сотрудников посольства США в Москве, которые будут иметь последствия».

14 сентября в здание МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, ей был объявлен «жесткий демарш» с вручением официальной ноты о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна.

Позднее посольство США в Москве пообещало соответствующий ответ на высылку их сотрудников из России. Подобное заявление также сделал представитель Госдепа США.

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    Виктория Кондратьева
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