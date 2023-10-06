Боррель уточнил дату вступления Украины в Евросоюз

Боррель: 2030 год — не точная дата вступления Украины в Евросоюз, а ориентир

Названная главой Евросовета Шарлем Мишелем дата вступления Украины в Евросоюз — 2030 год — не является точной. Информацию о сроках вступления восточноевропейской страны в союз уточнил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Видеозапись доступна на сайте объединения.

В ходе выступления в испанской Гранаде перед началом неофициального саммита стран Европейского союза Боррель отметил, что Украина — новый кандидат в члены ЕС, который «подтолкнул» очередь из других стран. По его словам, теперь процесс будет двигаться быстрее. При этом он назвал ориентиром ранее обозначенные Мишелем сроки вступления Украины в объединение.

«Это политический ориентир. Цель назначения даты — мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение. Но это не означает точные сроки», — подчеркнул он.

Ранее Spiegel сообщил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. По данным издания, Мишель раскритиковал инициативы фон дер Ляйен и заявил, что Украина сможет вступить в Евросоюз в 2030 году.

В конце сентября Европейская комиссия начала подготовку реформ политики и институтов для расширения Европейского союза. По мнению фон дер Ляйен, новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».