В Европе разразился скандал с фон дер Ляйен из-за Украины

Spiegel: глава Евросовета и председатель ЕК устроили скандал из-за Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. Об этом сказано в статье издания Spiegel.

Ранее в интервью немецкому СМИ Мишель раскритиковал инициативы фон дер Ляйен. Еврокомиссия на замечания главы Евросовета отреагировала резко и оказалась «раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», сказано в статье.

Мишель, в свою очередь, рассказал немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий сможет вступить в Евросоюз в 2030 году. Кроме того, он обвинил председателя Еврокомиссии в превышении внешнеполитических полномочий.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в сохранении поддержки Украины со стороны США. С таким заявлением она выступила в рамках саммита стран Европейского союза, проходящего в испанской Гранаде. Во встрече также принимает участие Владимир Зеленский.

Кроме того, в конце сентября сообщалось, что Европейская комиссия начала подготовку реформ политики и институтов для расширения Европейского союза. По мнению фон дер Ляйен, новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».