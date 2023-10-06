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12:33, 6 октября 2023Россия

Жителей Севастополя предупредили о возможном появлении неприятного дыма

Развожаев предупредил о возможном появлении дыма над мысом Фиолент

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Днем в Севастополе будет проходить тренировка постов дымопуска, возможно появление дыма над мысом Фиолент. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По информации от Черноморского флота, мероприятие будет проводиться ориентировочно с 13:00 до 14:00. «Запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — написал он и призвал местных жителей не переживать.

Ранее 6 октября Развожаев сообщал, что горожане могут услышать громкие звуки — в одной из воинских частей на Северной стороне проходили плановые стрельбы из стрелкового вооружения.

Ночью на 6 октября Черноморский флот отразил атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола.

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    Евгения Куликова
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