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15:08, 6 октября 2023Путешествия

В Еврокомиссии призвали к разумности в вопросе изъятия вещей россиян

Представитель ЕК: ЕС должен действовать разумно в вопросе изъятия вещей россиян

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) должны действовать разумно в вопросе изъятия личных вещей въезжающих на их территорию российских граждан. Об этом в интервью RTVI заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Ферри.

«Да, российские автомобили не могут въезжать в Европейский союз, этот запрет на импорт действует уже более года, и каждое государство — член ЕС должно соответствующим образом соблюдать это правило», — призвал он.

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По его словам, конфискация вещей — прерогатива стран-участниц ЕС, которые принимают решение о точном способе толкования и применения системы, основанной на этом правиле. «Когда дело доходит до других пунктов, государства-члены должны принимать во внимание соразмерность и разумность ситуации», — пояснил Ферри.

По его словам, ЕК подготовила «некоторые инструкции» для государств ЕС по тому, как применять на практике правила по запрету на ввоз из России некоторых товаров. «В конечном счете именно к компетенции властей этих государств относится реализация санкций, — подчеркнул он. — И, как я уже сказал, когда дело доходит до повседневной практики, они должны поступать соразмерным образом».

Ранее в октябре стало известно, что около сотни машин с российской регистрацией отказались пускать в Финляндию из Ленинградской области. С 16 по 30 сентября через автомобильные пункты Торфяновка, Брусничное и Светогорск по направлению из РФ пропуска оформили свыше 8,2 тысячи легковых транспортных средств машин, более 600 из них — с российскими номерами.

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    Фариза Бацазова
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