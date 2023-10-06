В НАСА оценили продолжение использования российских «Союзов»

В НАСА подтвердили продолжение использования российских кораблей «Союз»

В НАСА подтвердили продолжение использования российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

По оценке представителя американского космического агентства Шона Фуллера, для НАСА «очень важно иметь эту возможность». «Я не вижу причин менять это», — сказал он на полях 74-го Международного астронавтического конгресса, проходящего в азербайджанской столице Баку.

По его словам, в НАСА с нетерпением ждут продолжения использования «Союзов» в будущем, поскольку российский корабль рассматривается в качестве средства эвакуации всего экипажа в случае возникновения экстренной ситуации.

В сентябре возвращаемый аппарат космического корабля «Союз» с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом Фрэнком Рубио, ранее отстыковавшийся от МКС, совершил успешное приземление.

Миссия космонавтов и астронавта стала самой длительной за всю историю МКС. Участники 68-й и 69-й экспедиций прибыли на станцию 21 сентября 2022 года и должны были вернуться на Землю весной, однако из-за разгерметизации космического корабля «Союз МС-22» провели на МКС больший период времени — 371 день.