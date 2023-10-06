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14:07, 6 октября 2023Спорт

Костомаров показал занятия на протезах на лестнице

Роман Костомаров показал, как поднимается на протезах по лестнице через ступень

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как занимается на протезах на лестнице. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

На кадрах спортсмен в быстром темпе поднимается по лестнице, перешагивая через одну ступеньку. «Хочу скоро через две шагнуть», — отметил Костомаров.

Ранее Костомаров рассказал, что поставил себе цель вернуться на лед. «Как будет получаться? Не знаю. Но точно знаю, что выйду», — заявил олимпийский чемпион. В данный момент он продолжает восстановление, занимается с реабилитологами в тренажерном зале и ходит в бассейн.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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