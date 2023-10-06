МИД подтвердил высылку российских дипломатов из США и назвал ее безосновательной

МИД России подтвердил высылку российских дипломатов из США и назвал ее безосновательной. Об этом заявил источник РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

По его словам, МИД России подтверждает, что Вашингтон безосновательно выслал российских дипломатов и объяснил это ответными действиями на объявление Москвой персонами нон грата американских дипломатов. Источник агентства уточнил, что они занимались шпионской деятельностью и были пойманы с поличным.

«Американская сторона продолжает дурную традицию "сливов" в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет делать публичным те или иные предпринимаемые акции», — сказал он.

Собеседник агентства в МИД России обратил внимание, что Москва не заинтересована в эскалации, но готова жестко и решительно ответить на подобные действия.

14 сентября в здание МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, ей был объявлен «жесткий демарш» с вручением официальной ноты о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна.

В ответ на высылку американских сотрудников посольства США в Москве Госдеп США объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. В ведомстве отметили, что эти действия означают «четкий сигнал о неприемлемости действия против сотрудников посольства США в Москве, которые будут иметь последствия».