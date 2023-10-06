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01:32, 6 октября 2023Мир

Эксперт заявил об ослаблении поддержки Украины Западом

Обозреватель Telegraph Кафлин: поддержка Украины Западом ослабевает

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Поддержка Украины Западом ослабевает. В ее необходимости с каждым днем сомневаются все больше стран, рассказал обозреватель издания Telegraph Кон Кафлин.

«Если рассуждать с позиций Киева, это внезапное ослабление поддержки со стороны Запада не сулит ему ничего хорошего в плане шансов на успех в конфликте», — подчеркнул журналист.

Кон Кафлин также отметил, что поставки Украине оружия, которое в самом начале помогало ВСУ, приобрели негативный эффект. По мнению обозревателя, конфликт затянулся в ущерб интересам Украины. Кроме того, среди стран Запада наблюдается тенденция отказа от поддержки постсоветской республики, резюмировал автор статьи.

Ранее агентство Reuters сообщило, что среди американцев обеих основных политических партий (Республиканской и Демократической) падает поддержка поставок оружия Украине. Согласно данным опроса Reuters/Ipsos,только 41 процент респондентов согласны с утверждением о том, что Вашингтон «должен предоставить Украине оружие».

Кроме того, журналисты издания The Washington Times сообщили, что крупные западные союзники, в том числе США, начали уставать от поддержки Украины.

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    Марина Совина
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