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17:53, 6 октября 2023Бывший СССР

Расходы бюджета Украины увеличили до конца года

Депутат Железняк: Рада увеличила расходы бюджета Украины на 2023-й на $8,8 млрд

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада одобрила увеличение расходов бюджета Украины до конца года. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«После 11 часов 15 минут рассмотрения законопроекта парламент проголосовал в целом за увеличение расходов госбюджета на 2023 год на 322,6 миллиарда гривен (8,8 миллиарда долларов — прим. "Ленты.ру")», — написал он.

В частности, поправки предполагают увеличение расходов Министерства обороны Украины на 211 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов), МВД — на 79 миллиардов гривен (2,2 миллиарда долларов), Министерства социальной политики — на 16,5 миллиарда гривен (450 миллионов долларов), Службы безопасности Украины (СБУ) — на 4,3 миллиарда гривен (114,6 миллиона долларов), Министерства иностранных дел страны — на 1,3 миллиарда гривен (35 миллионов долларов).

Таким образом, уточнил Железняк, изменения установили два рекорда в истории Украины: общие расходы бюджета страны впервые составят более 3,39 триллиона гривен, а дефицит — более двух триллионов.

В сентябре новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что расходы на оборону страны выросли в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на Вооруженные силы страны (ВСУ) — почти в десять раз. «Только до конца этого года нам потребуется дополнительных 250 миллиардов гривен», — указывал он.

Ранее Министерство финансов Украины сообщало, что около трети бюджета страны расходуется на выплаты бойцам ВСУ.

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    Варвара Кошечкина
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