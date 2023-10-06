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15:25, 6 октября 2023Экономика

Названа причина ослабления курса рубля

Аналитик Антонов: рубль испытывает давление из-за обвала стоимости нефти

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

При сохранении рыночной конъюнктуры рубль продолжит оставаться под давлением, прогнозирует финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, по словам которого российская валюта переживает ослабление по причине значительного снижения стоимости нефти. Мнение специалиста приводят «Известия».

Антонов пояснил, что к отмечаемому ослаблению курса рубля привело произошедшее за неделю падение котировок сырья почти на 14 процентов.

При том, что американская валюта закрепилась выше отметки в 100 рублей, в ближайшее время при сохранении рыночной конъюнктуры «негативное воздействие на рубль, вероятнее всего, не ослабнет», полагает аналитик. Он уточнил, что с учетом возможности дальнейшего продвижения курса в направлении 105 рублей власти «могут в любой момент начать действия по стабилизации и прервать обвал курса рубля».

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов связал снижение курса нацвалюты с введением в России ограничений на экспорт топлива, из-за которых в страну стало поступать меньше валюты, так как на нефтепродукты приходится около трети выручки нефтяных экспортеров.

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    Дмитрий Воронин
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