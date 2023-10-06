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15:35, 6 октября 2023Россия

Медведев сравнил Россию с Германией и дал совет Шольцу

Медведев привел данные о спаде экономики ФРГ и посоветовал Шольцу «так держать»

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал правительству Германии продолжать идти нынешним курсом. Об этом он написал в Telegram, где сравнил состояние российской и немецкой экономик.

Согласно приведенным им данным, правительство ФРГ спрогнозировало спад экономики на 0,4 процента. Ранее аналогичный прогноз Германии дало Bloomberg. В то же время, по словам Медведева, российская экономика по итогам года вырастет на 2,8 процента. По данным ООН, рост российского ВВП в 2023 году составит 2,2 процента.

Причастными к нынешнему состоянию немецкой экономики Медведев посчитал, в частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Германии Анналену Бербок. «Так держать, Шольц, Бербок и Ко!» — написал зампред Совбеза.

Ранее Медведев рассказал о попытках Запада ослабить Россию. По его словам, интерес Запада к возобновлению переговорного процесса по Украине направлен на восстановление Киевом военного потенциала. Зампред Совбеза подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, однако Кремль готов вести их только с учетом реалий, добавил он.

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    Алан Босиков
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