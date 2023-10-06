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11:36, 6 октября 2023Силовые структуры

Задержанных за ввоз синтетических наркотиков с Украины показали на видео

ФСБ показала видео с задержанными за ввоз с Украины синтетических наркотиков

ФСБ показала видео с задержанными за ввоз синтетических наркотиков в Россию с Украины через Евросоюз (ЕС). Ролик в пятницу, 6 октября, публикует РЕН ТВ.

На кадрах задержанный молодой человек поясняет, что автомобиль не его, а он всего лишь хотел подзаработать и должен был перегнать иномарку из Киева в Санкт-Петербург через ЕС. При досмотре из деталей на дне автомобиля извлекают упаковки с синтетическими наркотиками. Аналогичные находки оперативники ФСБ сделали при досмотре других автомобилей. Один из задержанных мужчин заявил силовикам, что не понимает причину задержания и просто отдыхал на природе.

С сентября 2022 года российские силовики пресекли 11 контрабандных схем поставок украинских синтетических наркотиков. По данным ФСБ, поставки шли в Россию транзитом через страны Европейского союза.

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    Владимир Седов
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