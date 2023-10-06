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11:53, 6 октября 2023Силовые структуры

Потасовка таксиста с пассажиром в российском городе попала на видео

В Москве мужчина отказался платить за поездку и похитил 70 тыс. руб. у таксиста

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который отказался платить водителю такси за поездку, а во время потасовки похитил у него 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД и предоставляет в распоряжение «Ленты.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, как водитель выходит из автомобиля и направляется к задней двери, где между ним и пассажиром начинается потасовка. Через несколько секунд второй участник конфликта быстро покидает салон машины через другую дверь и убегает.

По информации ведомства, причиной спора между мужчинами стало нежелание пассажира платить за поездку. Сначала водитель начал беседовать с клиентом, а затем между ними начался конфликт. В какой-то момент пассажир открыто похитил из кармана брюк водителя 70 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Сейчас задержанный находится под стражей. Он проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу.

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    Олеся Мицкевич
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