Потасовка таксиста с пассажиром в российском городе попала на видео

В Москве мужчина отказался платить за поездку и похитил 70 тыс. руб. у таксиста

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который отказался платить водителю такси за поездку, а во время потасовки похитил у него 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД и предоставляет в распоряжение «Ленты.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, как водитель выходит из автомобиля и направляется к задней двери, где между ним и пассажиром начинается потасовка. Через несколько секунд второй участник конфликта быстро покидает салон машины через другую дверь и убегает.

По информации ведомства, причиной спора между мужчинами стало нежелание пассажира платить за поездку. Сначала водитель начал беседовать с клиентом, а затем между ними начался конфликт. В какой-то момент пассажир открыто похитил из кармана брюк водителя 70 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Сейчас задержанный находится под стражей. Он проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу.