Лукашенко назвал причину крайних мер России

Лукашенко заявил, что нагнетание США толкает Россию к крайним мерам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нагнетание ситуации США толкает Россию к крайним мерам. Его цитирует близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Нагнетание, эскалация приведут к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол», — сказал белорусский лидер о том, что Вашингтон провоцирует Москву к применению крайних мер.

19 сентября Лукашенко заявил, что Белоруссия сегодня востребована в России как никогда. По его словам, республика обладает колоссальными технологическими возможностями. Ей удалось сохранить промышленные гиганты, а также успешно развивать научную отрасль, подчеркнул президент.

Ранее белорусский глава назвал текущую ситуацию «приличным международным замесом». По его мнению, сейчас США пытаются разрушить Евросоюз, а Великобритания стала их оплотом.