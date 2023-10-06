В Норвегии прошла встреча российских и норвежских военных

ВС Норвегии рассказали о встрече с генерал-лейтенантом ФСБ Масловым

Вооруженные силы (ВС) Норвегии сообщили о конструктивном диалоге по вопросам трансграничного сотрудничества и безопасности в Норвежском и Баренцевом морях. Об этом отмечается в пресс-релизе ВС страны по итогам встречи начальника объединенного штаба ВС страны, генерал-лейтенанта Ингве Одло с руководителем Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону, генерал-лейтенантом Станиславом Масловым.

«С норвежской стороны дискуссии и профессиональные беседы в ходе этих встреч всегда воспринимались как конструктивные. Речь идет о конкретных вопросах, связанных с общими проблемами в приграничном сотрудничестве, спасательном сотрудничестве и управлении рыболовством», — сказано в отчете норвежских ВС.

Также сообщается, что между сторонами существует согласие в необходимости общими усилиями решать проблемы в Баренцевом и Норвежском морях с помощью системы открытых каналов связи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кощунственные высказывания министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт являются надругательством над совместной историей двух государств.

Дипломат осудила антироссийскую риторику главы норвежского МИД и отметила, что без советских воинов, боровшихся с нацизмом, Европы и, в частности, Норвегии не существовало бы.