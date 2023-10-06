В США заявили об огромных потерях ВСУ из-за российских атак
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на фронте, потому что пытаются вклиниваться в российскую оборону, но получают фланговые атаки российских войск. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted заявил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.
«ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают эластичный жгут: украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки русских, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции», — констатировал эксперт.
Джонсон также утверждает, что положение Киева очень плачевно и речь может идти о полноценном демографическом кризисе из-за огромных потерь в мужской части населения.
Ранее Джонсон заявил, что русские генералы позиционируют Вашингтон как угрозу, осознают агрессивную экспансию США и будут на нее отвечать. По его мнению, Россия вполне естественно реагирует на провокации со стороны США, так как американцы разместили способные на ядерный заряд ракеты в Польше и Румынии.