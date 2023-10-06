Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 6 октября 2023Мир

В США заявили об огромных потерях ВСУ из-за российских атак

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ теряют позиции из-за контратак ВС РФ с флангов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на фронте, потому что пытаются вклиниваться в российскую оборону, но получают фланговые атаки российских войск. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted заявил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

«ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают эластичный жгут: украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки русских, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции», — констатировал эксперт.

Джонсон также утверждает, что положение Киева очень плачевно и речь может идти о полноценном демографическом кризисе из-за огромных потерь в мужской части населения.

Ранее Джонсон заявил, что русские генералы позиционируют Вашингтон как угрозу, осознают агрессивную экспансию США и будут на нее отвечать. По его мнению, Россия вполне естественно реагирует на провокации со стороны США, так как американцы разместили способные на ядерный заряд ракеты в Польше и Румынии.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    «Сигнал врагам Москвы на Западе». Как в мире отреагировали на выступление Путина на «Валдае» и что встревожило СМИ?

    МиГ-31 перехватил приближавшийся к российской границе американский самолет

    Орбан заявил об «изнасиловании» Польши и Венгрии ЕС

    Пашинян попросил у ЕС помощи с беженцами из Карабаха

    На родине режиссера знаменитого аниме установили семиметровое копье

    Ссору Мишеля и фон дер Ляйен назвали свидетельством раскола в ЕС

    Эндокринолог назвала простой способ успокоить нервы

    Отец Бритни Спирс попал в больницу с тяжелой инфекцией

    Бывший солист «Короля и Шута» записал песню с героями «Смешариков»

    Российскому депутату сократили тюремный срок за участие в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости