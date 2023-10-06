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00:22, 6 октября 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об активизации ВСУ на ореховском направлении

Рогов заявил, что украинские войска активизировались на ореховском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на ореховском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, было замечено движение порядка 20 единиц бронетехники. Рогов отметил, что на этом участке фронта идет бой высокой интенсивности.

«С обеих сторон работает тяжелая артиллерия и РСЗО. Наша фронтовая авиация отрабатывает по нацистам ФАБ-500», — сказал он.

3 октября Рогов заявил, что Вооруженные силы России продвинулись в районе Работино в Запорожской области, а также в районе Урожайного в Донецкой народной республике. По его словам, Вооруженные силы Украины пытались прорваться к Новопрокоповке, но в это время Российская армия пошла в контратаку у Работино.

В сентябре глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино — Вербовое, однако им не удалось улучшить позиции.

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