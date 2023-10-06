Песков сообщил о присутствии представителей США на заседании клуба «Валдай»

Песков: представители США и Британии были на «Валдае», но в меньшем количестве

Представители США и Британии присутствовали на прошедшем 5 октября XX заседании клуба «Валдай». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Участников от этих стран было меньше, чем раньше, отметил представитель Кремля. Он связал это с последними событиями мировой политики. «Именно об этом вчера во многом говорил президент [России Владимир Путин]», — указал Песков.

При этом интерес к дискуссионной площадки «со стороны представителей других направлений» повышается, подчеркнул пресс-секретарь. В этой связи Песков привел Азию, Африку, Ближний Восток и арабские страны.

5 октября в выступлении на «Валдае» Владимир Путин заявил о потере Западом чувства реальности и переходе им «всех возможных граней». В связи с этим президент России заявил о необходимости западных стран осознать, что колониальная эпоха стала частью истории и «больше не вернется».