Посол объяснил местью высылку США двух российских дипломатов

Посол Антонов объяснил банальной местью высылку США двух российских дипломатов

США не смогли внятно объяснить решение о высылке из страны двух сотрудников посольства России в Вашингтоне, речь в данном случае идет о банальной мести. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его комментарий приводится в Telegram-канале дипмиссии.

Посол подтвердил, что несколько дней назад американские власти «пошли на этот очередной конфронтационный выпад».

«Однако удивляет следующий факт: коллеги в Госдепе при вручении ноты о высылке зачем-то уверяли нас, что не намерены афишировать данный сюжет и делиться деталями с прессой. Как это уже неоднократно случалось раньше, нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения», — сказал Антонов.

По его словам, администрации США важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа. При этом, заметил посол, на его просьбу к Госдепартаменту пояснить, в чем именно обвиняются российские дипломаты, там не смогли привести аргументов, «если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять».

«Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», — резюмировал Антонов, отметив, что высланные сотрудники посольства США в Москве были уличены в действиях, не совместимых с дипломатической работой: «занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России». Подобные действия будут пресекаться получат адекватный ответ, пообещал посол России.

Ранее стало известно, что в ответ на высылку американских сотрудников посольства США в Москве Госдеп объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. В американском ведомстве не уточнили имена сотрудников российской дипломатической миссии, которым в скором времени предстоит покинуть территорию США.

В МИД России подтвердили решение американской администрации и назвали его безосновательным.