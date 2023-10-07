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01:17, 7 октября 2023Мир

Посол объяснил местью высылку США двух российских дипломатов

Посол Антонов объяснил банальной местью высылку США двух российских дипломатов
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: МИД России / Global Look Press

США не смогли внятно объяснить решение о высылке из страны двух сотрудников посольства России в Вашингтоне, речь в данном случае идет о банальной мести. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его комментарий приводится в Telegram-канале дипмиссии.

Посол подтвердил, что несколько дней назад американские власти «пошли на этот очередной конфронтационный выпад».

«Однако удивляет следующий факт: коллеги в Госдепе при вручении ноты о высылке зачем-то уверяли нас, что не намерены афишировать данный сюжет и делиться деталями с прессой. Как это уже неоднократно случалось раньше, нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения», — сказал Антонов.

По его словам, администрации США важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа. При этом, заметил посол, на его просьбу к Госдепартаменту пояснить, в чем именно обвиняются российские дипломаты, там не смогли привести аргументов, «если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять».

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«Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», — резюмировал Антонов, отметив, что высланные сотрудники посольства США в Москве были уличены в действиях, не совместимых с дипломатической работой: «занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России». Подобные действия будут пресекаться получат адекватный ответ, пообещал посол России.

Ранее стало известно, что в ответ на высылку американских сотрудников посольства США в Москве Госдеп объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. В американском ведомстве не уточнили имена сотрудников российской дипломатической миссии, которым в скором времени предстоит покинуть территорию США.

В МИД России подтвердили решение американской администрации и назвали его безосновательным.

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    Марина Совина
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