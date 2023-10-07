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00:37, 7 октября 2023Мир

Париж начнет вывод своих войск из Нигера 9 октября

Al Jazeera: Франция начнет вывод своих войск из Нигера 9 октября

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Париж начнет вывод своих войск из Нигера 9 октября, пишет ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Как уточнил телеканал, командование французской армией определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера.

5 сентября Франция начала переговоры с Нигером о выводе своих войск из африканской страны. Один из собеседников заявил, что такое обсуждение нормально, поскольку сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом между странами завершено. На данный момент в Нигере, находятся около 1,5 тысячи французских военных. Сколько из них покинут Нигер и в какие сроки — пока непонятно.

Ранее подразделения Вооруженных сил Нигера направились к французской военной базе в Ниамее, чтобы отследить действия военнослужащих Франции.

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    Марина Совина
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