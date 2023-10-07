Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:37, 7 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС

РИА Новости: ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва

Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС), возможна провокация по «каховскому сценарию», пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источники в рядах ВСУ в районе самой электростанции рассказали, что украинские войска планируют подрыв станции с целью обвинить в этом российскую армию. «Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке», — подчеркнули они.

О частичном разрушении Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия. Дамба Каховской ГЭС, скорее всего, будет построена заново.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС

    Костомаров записал видео спортивной ходьбы по лестнице в протезах

    Китай расширит свою орбитальную станцию с трех до шести модулей

    Российские войска отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

    Байдена призвали прекратить поддерживать притязания Украины на Крым

    «Накидка» российских танков показала способность отклонять ракеты Javelin

    Брат Нурмагомедова назвал сроки возвращения в октагон после операции

    В МИД обвинили Британию в эскалации напряженности в Европе

    Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотника на Москву

    ВС России пресекли две попытки выдвижения ВСУ на южнодонецком направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости