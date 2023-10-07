РИА Новости: ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС), возможна провокация по «каховскому сценарию», пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источники в рядах ВСУ в районе самой электростанции рассказали, что украинские войска планируют подрыв станции с целью обвинить в этом российскую армию. «Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке», — подчеркнули они.

О частичном разрушении Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия. Дамба Каховской ГЭС, скорее всего, будет построена заново.